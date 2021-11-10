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شاركت وزارة الموارد المائية والري في النسخة الثانية من «دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري» بفريق ألعاب خماسيات كرة القدم، وتنس طاولة، وألعاب إلكترونية، حيث وجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بإعداد فرق ألعاب الوزارة وتدريبهم بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر وذلك في ظل اهتمام الدولة بالرياضة وجعلها أسلوب حياة وانطلاقاً من الاهتمام برفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري من كافة النواحي بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

ويشارك فريق وزارة الري ضمن المجموعة الخامسة مع وزارات «الخارجية، والتعليم العالي، والتموين»، وحقق فريق الخماسي الفوز على فريق وزارة الخارجية ٤ / صفر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣، وعلى فريق وزارة التعليم ٤ / ١ يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/٦، وهو ما يؤهل فريق الوزارة للصعود لدور الـ ١٦، كما بدأ دورى الألعاب الالكترونية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٩، وسيبدأ دوري تنس الطاولة رجال يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٠.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة نظمت النسخة الثانية من دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تحت شعار «الرياضة للمتعة والحياة» تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزارات، حيث بدأت فعاليات الدوري يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١ بالمركز الأوليمبي بالمعادي بطابور عرض الافتتاح وبحضور فريق الوزارة ثم عمل قرعة علنية.

«الري» تشارك في النسخة الثانية من «دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري»

«الري» تشارك في النسخة الثانية من «دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري»

«الري» تشارك في النسخة الثانية من «دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري»