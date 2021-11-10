أخبار عاجلة

محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك -
شوبير يوجه رسالة إلى محمد شريف -
سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو) -
كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك -
«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش» -
اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا -
إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا -
مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو) -
بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج -
تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد يومين من تغيبه.. مواطن يعثر على المعاوي "مفقود بيشة"

Print
بعد يومين من تغيبه.. مواطن يعثر على المعاوي "مفقود بيشة" بعد يومين من تغيبه.. مواطن يعثر على المعاوي "مفقود بيشة"
شاهده صباح اليوم مُلاك الإبل متعطلاً بسيارته بالقرب من خشيم الذيب

بعد يومين من تغيبه.. مواطن يعثر على المعاوي

عثر أحد المواطنين، صباح اليوم، على مفقود بيشة عبدالله محمد المعاوي، "75 عاما"، بشرق مركز الجنينية- شمالي بيشة، وهو بصحة جيدة، بعد تغيبه عن ذويه منذ يومين.

وقال المواطن محمد عامر آل شبنان المعاوي؛ والد المفقود، إنه -بحمد الله تعالى- عثر على المفقود وهو بصحة جيدة حينما شاهده صباح اليوم ملاك الإبل من المواطنين متعطلاً بسيارته بالقرب من خشيم الذيب- شرق مركز الجنينة، وكان تائهاً بعد أن نزل من مركبته على قدميه، مقدماً شكره لجميع مَن شارك في البحث عن ابنه، مثمّناً دور "سبق" في النشر والاهتمام، وجهود الجهات المعنية واهتمامهم.

وكانت "سبق"، قد نشرت أمس، واقعة اختفاء المعاوي، بعنوان (الأجهزة الأمنية وبيشة وذوو المفقود "المعاوي" يكثّفون الجهود للبحث عنه).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة