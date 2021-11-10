بعد يومين من تغيبه.. مواطن يعثر على المعاوي "مفقود بيشة"

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شاهده صباح اليوم مُلاك الإبل متعطلاً بسيارته بالقرب من خشيم الذيب

عثر أحد المواطنين، صباح اليوم، على مفقود بيشة عبدالله محمد المعاوي، "75 عاما"، بشرق مركز الجنينية- شمالي بيشة، وهو بصحة جيدة، بعد تغيبه عن ذويه منذ يومين.

وقال المواطن محمد عامر آل شبنان المعاوي؛ والد المفقود، إنه -بحمد الله تعالى- عثر على المفقود وهو بصحة جيدة حينما شاهده صباح اليوم ملاك الإبل من المواطنين متعطلاً بسيارته بالقرب من خشيم الذيب- شرق مركز الجنينة، وكان تائهاً بعد أن نزل من مركبته على قدميه، مقدماً شكره لجميع مَن شارك في البحث عن ابنه، مثمّناً دور "سبق" في النشر والاهتمام، وجهود الجهات المعنية واهتمامهم.

وكانت "سبق"، قد نشرت أمس، واقعة اختفاء المعاوي، بعنوان (الأجهزة الأمنية وبيشة وذوو المفقود "المعاوي" يكثّفون الجهود للبحث عنه).