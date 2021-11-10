القيادة تهنئ بولندا بذكرى إعلان الجمهورية

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بولندا أالرئيس نجي دودا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بولندا الرئيس أندجي دودا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.