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القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس أندجي دودا؛ رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس أندجي دودا؛ رئيس جمهورية بولندا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، مزيداً من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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