تسريبات تكشف تجهيز "وان بلس" بكاميرا فريدة من نوعها

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كشف تسريبات صحفية، تفاصيل هاتف "وان بلس 10 برو" الجديد المرتقب، والذي سيحتوي على كاميرا فريدة من نوعها.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتف "وان بلس 10 برو" الجديد سيتضمن نتوء كاميرا غير مسبوق في عالم الهواتف الذكية.

ويظهر شكل كاميرات "وان بلس 10 برو" الخلفية على شكل جزيرة من 3 كاميرات خلفية وفلاش، ملتصقة في ظهر الهاتف بطريقة غير مسبوقة؛ بحيث تحافظ على سمك رفيع جدًّا للهاتف.

ورغم أن الكاميرات الثلاثة الخلفية في "وان بلس 10 برو" لا يوجد فيها كاميرا من نوع زووم المنظار الموجود في الإصدارات السابقة؛ لكنها تَعِد بأن تقدم نفس الخدمة في كاميراتها الحالية دون التأثير على سمكها الرفيع.

ومن المتوقع أن يظهر هاتف "وان بلس 10 برو" في الأسواق العالمية في النصف الأول من عام 2022 المقبل.

وستطلق "وان بلس" هاتفها الجديد بتقنيات قوية؛ حيث يُتوقع أن تدعم نسخته الأقل بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت؛ فيما ستأتي النسخة الأعلى بـ"رام" بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وبسعر تنافسي بصورة كبيرة مع باقي الهواتف الرائدة المنافسة لها في السوق.