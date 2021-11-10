بعد أن كان هاجسًا طوال سنوات.. "التعليم" تُحيل الأسبوع الميت إلى ذكرى

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بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول "الأربعاء".. تسبقها الشفهية ومواد التقويم

أحالت وزارة التعليم ما كان يسمى بالأسبوع الميت الذي يسبق الاختبارات النهائية، إلى مجرد ذكرى، بعد أن كان يشكل هاجسًا تربويًّا طوال السنوات الماضية.

وتفصيلًا؛ فمن المقرر أن تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول الجاري لهذا العام لجميع المراحل -ولأول مرة- مع نهاية الأسبوع "الأربعاء" بعد أن كانت تنطلق كالمعتاد بداية الأسبوع "الأحد"؛ على أن تسبقها الاختبارات الشفهية ومواد التقويم المستمر (عن بُعد) في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ابتداء من يوم الأحد 9/ 4/ 1443هـ لمدة ثلاثة أيام، وتستبدل الاختبارات العلمية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.

ويأتي ذلك استمرار لضمان سير الدراسة والعملية التعليمية إلى آخر يوم دراسي قبل بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي.

يُذكر أن وزارة التعليم تطبق هذه السنة 1443 ولأول مرة، التقويم الدراسي الجديد متضمنًا تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الدراسية الثلاثة.

وأقرت الخطة المطورة الجديدة لوزارة التعليم، تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول، كل فصل 13 أسبوعًا، تتخللها 12 إجازة أثناء العام الدراسي، بواقع 69 يومًا من غير إجازة العام الدراسي، كما تضمنت الخطة زيادة عدد ساعات التعليم في المرحلة الابتدائية بواقع 176 ساعة إضافية، بنسبة زيادة 22%.

وستبدأ الاختبارات لجميع المراحل اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل 12 ربيع الثاني؛ على أن تُجرى عن بُعد للمرحلة الابتدائية، ويكون اختبار طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية -بما في ذلك المنتسبون- حضوريًّا لمن استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم ١٢ عامًا فأكثر، مع الأخذ بكل الاحترازات الصحية؛ على أن يكون الاختبار عن بُعد من خلال المنصات التعليمية لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب صحية، أو لعدم إتمامهم سن ١٢ عامًا؛ أما الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم عن بُعد مع حسم درجة المواظبة.

وتبدأ اختبارات المرحلة الابتدائية الساعة الرابعة عصرًا؛ فيما سيكون موعد اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية الساعة السابعة والنصف صباحًا؛ وسيكون رصد النتائج في نظام "نور" وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل؛ سيكون أقصاه يوم الخميس ٢٠ ربيع الثاني.