أخبار عاجلة

سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو) -
كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك -
«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش» -
اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا -
إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا -
مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو) -
بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج -
تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي» -
الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل

Print
النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل
صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.3%

النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل

واصلت النفط مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بتراجعها، وبدعم من التفاؤل بمزيدٍ من تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة "كورونا".

وأكّد "راسل هاردي"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، أن الطلب العالمي على النفط تعافى إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة "كورونا"، مرجحاً احتمالية زيادة أسعار الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.5% إلى 85.20 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.3% مسجلة 84.36 دولار للبرميل، بعدما زادت 2.7% عند تسوية تعاملات الثلاثاء.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي هبوط مخزونات النفط 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مختص في "الاستثمار العقاري": إطلاق البورصة العقارية سيؤثر إيجابيًّا على أسعار العقار بالسعودية

مختص في "الاستثمار العقاري": إطلاق البورصة العقارية سيؤثر إيجابيًّا على أسعار العقار بالسعودية

«الزراعة»: الدولة تدخلت ضد جشع التجار.. كله إلا زيادة أسعار البيض

«الزراعة»: الدولة تدخلت ضد جشع التجار.. كله إلا زيادة أسعار البيض

حماية المنافسة: 21 عيادة جلدية وتجميل اتفقوا على تحديد الأسعار بالمخالفة للقانون

حماية المنافسة: 21 عيادة جلدية وتجميل اتفقوا على تحديد الأسعار بالمخالفة للقانون

وزير التموين: تخفيضات تصل إلى 30 % على أسعار السلع ‏للمتضررين من السيول بأسوان

وزير التموين: تخفيضات تصل إلى 30 % على أسعار السلع ‏للمتضررين من السيول بأسوان