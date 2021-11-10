النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل

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صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.3%

واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بتراجعها، وبدعم من التفاؤل بمزيدٍ من تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة "كورونا".

وأكّد "راسل هاردي"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، أن الطلب العالمي على النفط تعافى إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة "كورونا"، مرجحاً احتمالية زيادة أسعار الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.5% إلى 85.20 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.3% مسجلة 84.36 دولار للبرميل، بعدما زادت 2.7% عند تسوية تعاملات الثلاثاء.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي هبوط مخزونات النفط 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.