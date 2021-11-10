إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد في المنيا

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أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مدخل محور سمالوط بالمنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مدخل محور سمالوط .

تسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص وهم احمد محمد إبراهيم 43 سنه، عامل، ومحمد شحاتة عبدالحميد، 23 سنه، عامل، مقيمان بمركز بني مزار، ومجدي وليم نصرت، 61 سنة، سائق، مقيم بمحافظة أسيوط .

تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.