إيران عضوا دائما في لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري

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حصلت إيران على العضوية الدائمة والكاملة في لجنة منظمة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، على الرغم من العراقيل، التي قالت إنها واجهتها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

وبعد عدة جولات من المفاوضات بشأن مسودة مشروع القرار الذي قدمته أستراليا إلى لجنة «المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» والموافقة بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمكنت إيران من تغيير موقعها من وضع «مراقب» في هذه المؤسسة العلمية الدولية البارزة إلى «العضوية الكاملة»، حسبما ذكرت وكالة إرنا.

وزعمت الوكالة، أنه بسبب القيود المتعلقة بعملية الانضمام إلى هذه اللجنة العلمية، التي تدار بشكل أساسي من قبل دول الكتلة الغربية، فقد بدأت إيران إجراءاتها الدبلوماسية ومشاوراتها منذ الاجتماع الـ 66 للجمعية العامة في عام 2011، وأخيراً وبعد عدة جولات من المفاوضات خلال السنوات الأخيرة، تمت الموافقة على العضوية الدائمة والكاملة لإيران في الجمعية العامة لهذا العام.

وفي قرار هذا العام، تمت دعوة إيران للمشاركة بحضور عالم نووي في اجتماعات اللجنة.

وأنشئت لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1955. ويتم تعيين الدول لتزويد العلماء للعمل كأعضاء في اللجنة التي تعقد اجتماعات رسمية سنويًا وتقدم تقريراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم تأسيس اللجنة من أجل تحديد التعرض الحالي لسكان العالم بدقة للإشعاع المؤين. وتقوم أمانة صغيرة، تقع في فيينا وترتبط وظيفيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بتنظيم الدورات السنوية، وتدير إعداد الوثائق لتدقيق اللجنة. وليس لدى المنظمة أي سلطة لوضع معايير الإشعاع ولا تقديم توصيات فيما يتعلق بالتجارب النووية.