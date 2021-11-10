أخبار عاجلة

سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو) -
كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك -
«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش» -
اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا -
إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا -
مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو) -
بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج -
تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي» -
الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عمر خيرت يعزف للوطن والحب والحياة في مهرجان الموسيقى العربية (صور)

Print
عمر خيرت يعزف للوطن والحب والحياة في مهرجان الموسيقى العربية (صور) عمر خيرت يعزف للوطن والحب والحياة في مهرجان الموسيقى العربية (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

عزف الموسيقار الكبير عمر خيرت للوطن والحياة والحب لتنفتح ابواب عالم الاحلام امام جمهوره الذي شغل جميع مقاعد مسرح النافورة وذلك خلال سهرة مميزة جاءت ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 30 أمس.

حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقي العربية

وفى البداية استقبل الجمهور «خيرت» بحفاوة بالغة وخلالها وجه التحية لابطال القوات المسلحة والشرطة وقدم الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وجميع القائمين عليه ثم روى بمصاحبة الاوركسترا بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى مجموعة من حكاياته الساحرة التي تنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسى والهادئ الرومانسى وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية كان منها «افتتاحية مصرية، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، هي دي الحياة، في هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زي الهوى، رابسودية عربية، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، أندلسية، الخواجة عبدالقادر، جيران الهنا، النوم في العسل، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، عم أحمد، البخيل وأنا، 100 سنة سينما» إلى جانب لحن اغنية «امتى الزمان يسمح يا جميل» لمحمد عبدالوهاب .

حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقي العربية
حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقي العربية في دار الأوبرا المصرية

وعلى المسرح الخارجى تغنى كورال أطفال الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أعمال زمن الفن الجميل .

حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقي العربية
حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقي العربية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو)

سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو)

كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك

كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك

«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش»

«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش»

اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا

اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا