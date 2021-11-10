عمر خيرت يعزف للوطن والحب والحياة في مهرجان الموسيقى العربية (صور)

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عزف الموسيقار الكبير عمر خيرت للوطن والحياة والحب لتنفتح ابواب عالم الاحلام امام جمهوره الذي شغل جميع مقاعد مسرح النافورة وذلك خلال سهرة مميزة جاءت ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 30 أمس.

حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقي العربية

وفى البداية استقبل الجمهور «خيرت» بحفاوة بالغة وخلالها وجه التحية لابطال القوات المسلحة والشرطة وقدم الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وجميع القائمين عليه ثم روى بمصاحبة الاوركسترا بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى مجموعة من حكاياته الساحرة التي تنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسى والهادئ الرومانسى وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية كان منها «افتتاحية مصرية، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، هي دي الحياة، في هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زي الهوى، رابسودية عربية، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، أندلسية، الخواجة عبدالقادر، جيران الهنا، النوم في العسل، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، عم أحمد، البخيل وأنا، 100 سنة سينما» إلى جانب لحن اغنية «امتى الزمان يسمح يا جميل» لمحمد عبدالوهاب .

حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقي العربية

حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقي العربية في دار الأوبرا المصرية

وعلى المسرح الخارجى تغنى كورال أطفال الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أعمال زمن الفن الجميل .

حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقي العربية