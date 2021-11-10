جدول مباريات اليوم الأربعاء 10-11-2021 فى الدوري البرازيلي و«بطولة أوروبا»

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يتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-11-2021 إقامة 12 مباراة فى الدوري البرازيلي وبطولة أوروبا تحت 19 سنة.

وتعتبر مباراة أتلتيكو سانتوس مع براجانتينو وكذلك مباراة بالميراس مع أتليتيكو جويانيينسي من أهم المباريات اليوم فى الدوري البرازيلي.

وتلعب فرق ألمانيا وفرنسا وإسبانيا اليوم فى الدوري الأوروبي تحت 19 سنة.

جدول مواعيد مباريات الدوري البرازيلي اليوم

يتضمن جدول مباريات الدوري البرازيلي اليوم لعب 7 مباريات كما يلي:

مباراة أتليتيكو باراناينسي × سييارا – 11 مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أتلتيكو مينيرو × كورينثيانز -12 صباحا بتوقيت مصر.

مباراة سانتوس × براجانتينو -12 صباحا بتوقيت مصر.

موعد مباراة بالميراس × أتليتيكو جويانيينسي – 1.30 صباح الخميس بتوقيت مصر.

مباراة سبورت ريسيفه × أميريكا مينيرو – 2.30 صباح الخميس بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة فورتاليزا × ساو باولو – 2.30 صباح الخميس بتوقيت مصر.

مباراة جوفينتود × إنترناسيونال – 2.30 صباح الخميس بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم فى بطولة أوروبا تحت 19 سنةً

يتضمن جدول مباريات اليوم فى بطولة أوروبا تحت 19 سنة لعب 5 مباريات كما يلي:

موعد مباراة هولندا × مولدوفا – 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

مباراة إنجلترا × أندورا – 2 ظهرا بتوقيت مصر.

موعد مباراة ألمانيا × جزر فاروه – 2 ظهرا بتوقيت القاهرة.

مباراة فرنسا × ألبانيا – 3 عصرا بتوقيت مصر.

موعد مباراة إسبانيا × لوكسمبرج – 7 مساءا بتوقيت القاهرة.

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