لجان «السياحة والصحة» تواصل التفتيش على تطبيق الإجراءات الصحية في القرى السياحية بالغردقة

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واصلت لجان وزارتي السياحة والصحة، التفتيش على القرى السياحية بالغردقة، حول الإجراءات الصحية المتخذة وإغلاق أي منشاة في حالة رصد أي مخالفة صحية بداخلها، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وحذرت لجان وزارتي السياحة والصحة، من التهاون في تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية والاشتراطات الصحية وضوابط السلامة الصحية للحفاظ على سلامة النزلاء من المصريين والسائحين وسمعة المنتج السياحى المصري.

وأشارت وزارة السياحة والآثار أنها حريصة على متابعة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية في القرى السياحية بالغردقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.