أخبار عاجلة

سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو) -
كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك -
«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش» -
اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا -
إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا -
مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو) -
بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج -
تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي» -
الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لجان «السياحة والصحة» تواصل التفتيش على تطبيق الإجراءات الصحية في القرى السياحية بالغردقة

Print
لجان «السياحة والصحة» تواصل التفتيش على تطبيق الإجراءات الصحية في القرى السياحية بالغردقة لجان «السياحة والصحة» تواصل التفتيش على تطبيق الإجراءات الصحية في القرى السياحية بالغردقة

واصلت لجان وزارتي السياحة والصحة، التفتيش على القرى السياحية بالغردقة، حول الإجراءات الصحية المتخذة وإغلاق أي منشاة في حالة رصد أي مخالفة صحية بداخلها، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وحذرت لجان وزارتي السياحة والصحة، من التهاون في تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية والاشتراطات الصحية وضوابط السلامة الصحية للحفاظ على سلامة النزلاء من المصريين والسائحين وسمعة المنتج السياحى المصري.

وأشارت وزارة السياحة والآثار أنها حريصة على متابعة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية في القرى السياحية بالغردقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو)

سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو)

كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك

كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك

«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش»

«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش»

اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا

اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا