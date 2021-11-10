أخبار عاجلة

كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك -
«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش» -
اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا -
إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا -
مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو) -
بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج -
تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي» -
الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير بعد الهجوم على أبو جبل

Print
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير بعد الهجوم على أبو جبل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه عبدالواحد السيد حارس مرمى نادي السابق، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، وذلك بعد الهجوم على محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وتعرض محمد أبوجبل، لانتقادات لاذعة من جماهير نادي الزمالك، بعد استقبال شباكه 5 أهداف خلال مباراة القمة أمام النادي الأهلي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال عبدالواحد السيد في تصريحات تليفزيونية :«أبوجبل، قدم مستوى مميز مع الزمالك في المباريات التي لعبها قبل مباراة الاهلي سواء في الدوري أو دوري ابطال افريقيا، ونفس الأمر مع في مباراة ليبيا».

وأضاف : «الحارس من الوارد أن لا يكون موفق في المباراة، لذلك يجب على الجماهير أن تدعمه»، مضيفا :«الحارس لا يتعامل بالقطة، وانما على مجمل اداءه».

ووجه عبدالواحد السيد، رسالة إلى جماهير الزمالك، قائلا:«أنتوا بتهدو أبوجبل بتلك الانتقادات، يجب أن تدعموا الحارس الفترة المقبلة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك

يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك

إعلامي : بيراميدز حسم صفقة نجم الزمالك الصاعد

إعلامي : بيراميدز حسم صفقة نجم الزمالك الصاعد

اكتمال عقد المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022

اكتمال عقد المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022