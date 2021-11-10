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وجه عبدالواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، وذلك بعد الهجوم على محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وتعرض محمد أبوجبل، لانتقادات لاذعة من جماهير نادي الزمالك، بعد استقبال شباكه 5 أهداف خلال مباراة القمة أمام النادي الأهلي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال عبدالواحد السيد في تصريحات تليفزيونية :«أبوجبل، قدم مستوى مميز مع الزمالك في المباريات التي لعبها قبل مباراة الاهلي سواء في الدوري أو دوري ابطال افريقيا، ونفس الأمر مع المنتخب في مباراة ليبيا».

وأضاف : «الحارس من الوارد أن لا يكون موفق في المباراة، لذلك يجب على الجماهير أن تدعمه»، مضيفا :«الحارس لا يتعامل بالقطة، وانما على مجمل اداءه».

ووجه عبدالواحد السيد، رسالة إلى جماهير الزمالك، قائلا:«أنتوا بتهدو أبوجبل بتلك الانتقادات، يجب أن تدعموا الحارس الفترة المقبلة».