موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي

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كشف الإعلامي مجدى عبد الغنى، أن مسئولو النادي الأهلي استفسروا من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن رأيه في رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق الذي تلقى عروض من أندية محلية الفترة الماضية.

وشهدت الأيام الأخيرة إرتباط أسم صلاح محسن بالعديد من الأندية المحلية يأتي في مقدمتها ، سيراميكا كليوباترا وإنبي والمقاولون العرب.

وقال مجدي عبد الفني في تصريحات تليفزيونية :«الأهلي لم يرد على هذه العروض وينتظر عودة موسيماني من بلاده حيث يقضي أجازة هناك تنتهي السوم الاربعاء، من أجل التحدث معه بشأن مصير صلاح محسن».

ويعتمد موسيماني على محمد شريف في خط هجوم الفريق ويأتي حسام حسن وصلاح محسن كبدلاء له.