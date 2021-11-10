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لقاء الخميسي تسفتز جماهير : زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين ()

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لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) لقاء الخميسي تسفتز جماهير : زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين ()

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الفنانة لقاء الخميسي زوجة النجم الكبير، محمد عبدالمنصف، حارس مرمى السابق والاتحاد الحالي، استفزت جماهير الزمالك بعدما تحدثت من جديد عن مباراة الأهلي والزمالك والتى فاز بها الأحمر بنتيجة كبيرة 6/1.

وقالت الخميسي خلال تصريحاتها المتلفزة مساء الثلاثاء، إنها تنزعج من هجوم الناس على زوجها بسبهبا، لكنها لا تنزعج من الهجوم عليه بسبب الكرة، لأن لديها ثقة كاملة فيه وتدعمه.

وأضافت زوجة عبدالمنصف: «أنا لو مممثلة شاطرة جدا وشايفة نفسي شاطرة جدا ومش ورايا حد بيحميني من جهور محدش هيحس بيا، فهو الراجل مكنش فيه حد وراه ضهره، كان سوري، عريان، وده كان مقصود ومعروف، ماتش الستة واحد بالتحديد، اتكلمت فيه كتير قوي، هو الراجل كان بيلعب ضد فرقتين، ود معروف مش محتاجة أتكلم».

المصرى اليوم

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