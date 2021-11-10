عاجل | رحلات جماعية لرخص القيادة النسائية

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شرع قائدو حافلات ومنظمو رحلات بالأحساء في تسيير رحلات جماعية للنساء للالتحاق بمدارس تعليم القيادة في كل من تبوك وحائل وعسير، وذلك لمواجهة أعداد النساء المتقدمات للحصول على رخصة قيادة في المحافظة، رغم وجود مدرستين نسائيتين متخصصتين، إحداهما على طريق الخليج الدولي في مدينة الهفوف، والأخرى في حي محاسن غرب مدينة المبرز.

وطبقًا للبيانات الإحصائية في إحدى هاتين المدرستين، تشير إلى أن المعدل الإجمالي للمتدربات يوميًا يصل إلى 300 متدربة، واستمرار ساعات التدريب الميداني من الساعة الـ 7 صباحًا حتى الحادية عشرة ليلًا، بنظام المجموعات بواقع ساعتين لكل مجموعة.

رسوم الاشتراك 4550 ريالا

أكد قائد حافلات ومنظم رحلات لـ«الوطن»، أن هناك رحلات إلى منطقة تبوك، وهي المدرسة التي تتوفر فيها أرقام تدريبية عديدة، والرحلة الواحدة التي تنطلق من الأحساء إلى تبوك لا يقل عدد النساء عن 15 متدربة، وتبلغ رسوم الاشتراك 4550 ريالا، شاملة السفر «الحافلة»، والإقامة لمدة 10 أيام، ورسوم التدريب في المدرسة، ورسوم الكشف الطبي «فحص النظر»، فضلا عن رسوم استخراج رخصة القيادة، وكذلك شاملة التنقل داخل تبوك من وإلى المدرسة، علاوة على توفر مدربة في الرحلة تتولى الإشراف ومتابعة المتدربات وتدريبهن في خارج المدرسة، أثناء وقت الراحة في منطقة غير مأهولة بالسكان بجوار مقر إقامتهن، وكذلك مساعدتهن، وهي وسيلة الاتصال بين المتدربات ومنظمي الرحلات.

مشقة كبيرة

وقالت المتدربة فاطمة أحمد، إن الكثير من النساء في الأحساء، يضطررن للسفر إلى خارج المحافظة للتدريب والحصول على رخصة قيادة، وبينهن من اضطرت للسفر إلى دول خليجية مجاورة، وفي سفرهن مشقة كبيرة، علاوة على التكلفة المالية الباهظة عليهن طوال مدة البرنامج التدريبي، والذي يمتد لأكثر من أسبوعين، بعضهن يفضل الإقامة والبعض الآخر يفضل السفر بشكل يومي، مبينة أن أرقام الانتظار في المدرستين بالأحساء، طويلة جدًا وقد تمتد أكثر من عام، حتى أن البعض سجل في إحدى المدارس قبل جائحة «كورونا»، وحتى يومنا الحالي، لم يصل إليهن الدور.

وأضافت أن الأحساء، بحاجة لمدارس جديدة لتعليم القيادة للنساء، وهي تستوعب خلال الفترة لمدارس أخرى، عطفًا على أرقام المتقدمات على المدرستين الحاليتين، وكذلك زيادة ساعة التدريب اليومية في كلا المدرستين، والاستفادة من المدارس الرجالية في تحويل بعض الساعات والأيام إلى مدارس لتدريب النساء، وساعات أخرى لتدريب الرجال.

من متطلبات التدريب

نظري

شرح نظام الدراسة العملي والنظري

تعريف علامات وإشارات المرور الدولية

مبادئ ميكانيكا السيارات وأجزاء المركبة

حدود السرعة والمسارات وقواعد التجاوز

القيادة الآمنة والوقائية والأمن والسلامة

عملي

التدريب على جهاز المحاكاة (السميوليتور)

القيادة داخل الميدان

الرجوع للخلف

التمارين المتنوعة (T – X – 8)

الوقوف على منحدر والوقوف الطولي

القيادة خارج الميدان وداخل الأحياء