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«زى النهارده» وفاة الفنانة معالي زايد ١٠ نوفمبر ٢٠١٤

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«زى النهارده» وفاة الفنانة معالي زايد ١٠ نوفمبر ٢٠١٤ «زى النهارده» وفاة الفنانة معالي زايد ١٠ نوفمبر ٢٠١٤

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ما لم يعرفه البعض عن الفنانة معالى زايد أنها تجيد الرسم وكانت لها أعمال تشكيلية، وهى أيضا تجيد رسم «البورتريه»، لكن ما يعرفه الجميع عنها أنها سليلة أسرة فنية، فوالدتها هي الممثلة الكبيرة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد، ومعالى زايد مولودة في ٥ نوفمبر ١٩٥٣ في القاهرة وتخرجت في كلية التربية الفنية والمعهد العالى للسينما، وبدأت مسيرتها تليفزيونياً حين اكتشفها الفنان والمخرج نور الدمرداش وقدمها في مسلسل«الليلة الموعودة» ومن أشهر أفلامها «وضاع العمر يا ولدى، والشقة من حق الزوجة، وبيت القاضى، وأنا اللى قتلت الحنش، والسادة الرجال، وسيداتى آنساتى، والبيضة والحجر، وسمك لبن تمر هندى، وكتيبة الإعدام»، ومن مسلسلاتها«الليلة الموعودة، وعيلة الدوغرى، ودموع في وقحة، وعطفة خوخة، والثلاثية وابن الأرندلى» وتميزت بأداء الأدوار الصعبة وتميزت مسيرتها بالتنوع،ونالت العديد من الجوائز والتكريمات، فحصلت على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان القاهرة الحادى عشر للإذاعة والتليفزيون عن دور آمنة في مسلسل «الدم والنار» في ٢٠٠٥ وحصلت على جائزة الإبداع في مسابقات الإذاعة عام ٢٠٠٧، وجائزة أحسن ممثلة عام ١٩٨٣ عن مسلسل «دموع في عيون وقحة» وتم تكريمها من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية عام ٢٠٠٧وحصلت عام ١٩٨٧ على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في «السادة الرجال» من جمعية الفيلم، وتوفيت «زى النهارده» في ١٠ نوفمبر ٢٠١٤.

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