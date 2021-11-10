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كشف عمرو أبو العز المدير الإداري لفريق الزمالك عن موعد عودة الايفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال عمرو أبو العز في تصريحات تليفزيونية :«رزاق سيسيه يواصل برنامجه التأهيلي حاليا»، مضيفًا :«عودة رزاق سيسيه لن تكون قبل شهرين».

وعن موقفهم من العقوبات التي صدرت من جانب رابطة الأندية بسبب مباراة القمة، قال : «أرسلنا خطاب لرابطة الأندية لتوضيح الموقف، اللائحة تنص على الانتظار لمدة ١٠ دقائق بعد المؤتمر الصحفي وكارتيرون انتظر لأطول من ذلك».

وتابع :«نادي الزمالك مش صغير، وكيف يتم معاقبتنا من الأساس».