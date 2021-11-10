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إعلامي: الأهلي يؤجل التعاقد مع مدافع

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إعلامي: الأهلي يؤجل التعاقد مع مدافع المنتخب إعلامي: الأهلي يؤجل التعاقد مع مدافع

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قال الإعلامي مجدى عبد الغني، إن مسؤولو النادي الأهلي، قرروا تأجيل التفاوض بشأن صفقة أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي لفترة الانتقالات الصيفية، ورفضوا فكرة الدخول في مفاوضات معه خلال ميركاتو الشتاء المقبل.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تليفزيونية :«الأهلي تلقى ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين بالدخول في مفاوضات مع أحمد ياسين الذي تألق مع ناديه الفترة الماضية وإنضم مؤخراً لصفوف الوطني الذي يستعد حاليا لمباراتي الجابون وأنجولا في تصفيات مونديال 2022 بقطر».

وأضاف : «الأهلي رفض فكرة الدخول في مفاوضات مع مدافع البنك الأهلي خلال ميركاتو الشتاء، وقرر تأجيل حسم الأمر لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة».

وأوضح أن مسئولو الأهلي يرون أن الفريق لا يحتاج حاليا لجهود أحمد ياسين حسبما أكد موسيماني المدير الفني للفريق ، ومن الأفضل تأجيل التفاوض بشأنه لميركاتو الصيف.

المصرى اليوم

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