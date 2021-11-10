أمطار وشبورة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم إلى الإثنين 15 نوفمبر

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الأربعاء 10 نوفمبر إلى الإثنين 15 نوفمبر، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

واعتباراً من الجمعة إلى الأحد المقبل هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة 40-50% تقريباً.

وتسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا وذلك طبقاً للتالي:

الأربعاء: شبورة كثيفة من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية شمال الصعيد.

الخميس: شبورة كثيفة من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأربعاء 10 نوفمبر إلى الاثنين 15 نوفمبر 2021

- الأربعاء 10 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- الخميس 11 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 20 درجة.

- الجمعة 12 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 21 درجة.

- السبت 13 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 20 درجة.

- الأحد 14 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 57 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 20 درجة.

- الاثنين 15 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.