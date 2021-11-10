محمد صلاح ينافس ميسي وكريستيانو وبنزيما ومبابي على جائزة الكرة الذهبية

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي مرشح بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية موسم 2021. وينافس النجم المصري العالمي العديد من الأسماء القوية داخل المستطيل الأخضر وعلى رأسهما النجم ليونيل ميسي وكريتيسانو رونالدو.

أبرز اللاعبين المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن هناك 10 لاعبين سيكونون في صدارة الترشيحات لحصد الجائزة هذا العام، وهم:

- محمد صلاح

- ليونيل ميسي

- كريستيانو رونالدو

- كيفين دي بروين

- كيليان مبابي

-دوناروما

- كريم بنزيما

-روبرت ليفاندوفسكي

-جورجينيو

-كانتي

أدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية بستاد الجيش ببرج العرب قبل التوجه في الواحدة ظهر غد إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لكأس العالم.

شارك في المران جميع اللاعبين فيما عدا محمد صلاح الذي أدى تدريبات فردية استشفائية، بينما شارك محمد النني في التدريبات الجماعيه، وظهر الجميع بحالة جيدة.

وكان صلاح والنني قد اكتملت بوصولهما صباح اليوم صفوف المنتخب، وفق قائمة الـ 25 لاعبا الذين تم اختيارهم لمباراتي انجولا والجابون.