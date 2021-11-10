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أعلنت اللجنة الموقتة التى تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تحديها لحكم القضاء الإداري، بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك بعدما أعلنت استمرارها في منصبها حتي يوم ٢٣ نوفمبر الجاري، وأنها لن ترحل قبل هذا الموعد مما يعني عدم تنفيذ وزير الشباب والرياضة لحكم المحكمة بعودة المجلس المنتخب.

وفجر طارق جبريل عضو اللجنة المؤقت في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير علي قناة أون تايم سبورت: أحنا مكملين كلجنة حتي يوم 23 ومحدش هيرجع النادي حتي هذا التاريخ، بل أن اللجنة الثلاثية التى تضمه بجانب حسين السمري وعاطف النمر، ستسمر حتي بعد هذا الموسم عكس تصريحات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

جاءت تصريحات جبريل ردًا علي تصريحات الوزير الذي أعلن التزامه بتنفيذ حكم القضاء، وإعادة المجلس المنتخب لمنصبه والدعوة للانتخابات لتفادي بطلانها إلا أن جبريل أكد عدم رحيل اللجنة واستمرارها.

وقال جبريل إنه وحسين الشمري وعاطف النمر مستمرون في إدارة النادي والدعوة للانتخابات والاشراف علي الانتخابات حتي تسليم النادي لمجلس منتخب.

وردا علي سوْال لأحمد شوبير حول عودة المجلس وفقا لتصريحات الوزير قال جبريل : محدش هيرجع النادي مستقر علي هذا الوضع حتي يوم 23 نوفمبر موعد انتهاء مجلس مرتضى منصور للزمالك، مما يعني عدم تنفيذ الوزير للحكم.