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: اتفقنا مع هذا الثلاثي على التجديد .. وبن شرقي يرفض رفع الشرط الجزائي

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الزمالك: اتفقنا مع هذا الثلاثي على التجديد .. وبن شرقي يرفض رفع الشرط الجزائي : اتفقنا مع هذا الثلاثي على التجديد .. وبن شرقي يرفض رفع الشرط الجزائي

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أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي ، أنه لا يوجد أي جديد بشأن ملف تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ولم يحسم اللاعب قراره بشأن تجديد عقده، بسبب الاختلاف حول بعض الأمور المالية.

وقال طارق جبريل في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»:لا يوجد أي تقدم في مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي»، مؤكدًا: «لا أساس من الصحة لما تردد عن موافقة اللاعب على رفع الشرط الجزائي».

وأضاف: «هناك إتفاق مبدئي مع الثلاثي طارق حامد والحارس محمد أبو جبل ومصطفى فتحي، لاعبي الفريق بشأن تجديد التعاقد معهم».

وتابع : «ماتردد عن أنه كانت هناك مغالاة في طلبات محمد أبو جبل المالية من أجل تجديد عقده، غير صحيح».

المصرى اليوم

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