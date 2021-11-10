★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، أنه لا يوجد أي جديد بشأن ملف تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ولم يحسم اللاعب قراره بشأن تجديد عقده، بسبب الاختلاف حول بعض الأمور المالية.

وقال طارق جبريل في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»:لا يوجد أي تقدم في مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي»، مؤكدًا: «لا أساس من الصحة لما تردد عن موافقة اللاعب على رفع الشرط الجزائي».

وأضاف: «هناك إتفاق مبدئي مع الثلاثي طارق حامد والحارس محمد أبو جبل ومصطفى فتحي، لاعبي الفريق بشأن تجديد التعاقد معهم».

وتابع : «ماتردد عن أنه كانت هناك مغالاة في طلبات محمد أبو جبل المالية من أجل تجديد عقده، غير صحيح».