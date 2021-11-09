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عثرت مجموعة من الغطاسين على «عروس بحر» نافقة على شاطئ منطقة خليج أبوسوما شمال مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض ومصدر جذب للغطاسين لتصويرها.

وأكد الغواصون أنه «أثناء العودة من رحلة غوص، فوجئنا بالعثور على عروس بحر طفت على المياه وكانت ميتة، حيث يبلغ طولها نحو 3 أمتار».

ورجحوا أن «سبب وفاتها هو اصطدام أحد المراكب السريعة أو اللنشات بها منذ أسبوع وأن الأمواج جرفتها إلى الشاطئ».

وتلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر ومحمياتها في وقت سابق، إخطارا من جمعية الحفاظ على البيئة (هيبكا)، يفيد بالعثور على عروس بحر ميتة يبلغ طولها 3 أمتار، في جنوب مدينة مرسى علم بالتحديد بشاطئ منطقه مرسي طنطبة.

وأثبتت المعاينة الأولية للحيوان النافق أن «سبب نفوقه اصطدام أحد المراكب به مما تسبب في جروح غائرة بالرأس والجسد له».

وأكد أستاذ علوم البحار والمستشار البيئي للجمعية محمود حنفي، أن «الجمعية ناشدت المعنيين حماية مراوح المراكب السريعة، من أجل حماية الدلافين والكائنات البحرية المهددة بالانقراض»، نظرا لأن «هناك عدة حوادث وقعت بسبب تلك المراكب السريعة».