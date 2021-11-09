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حماية المستهلك يحذر: 2 مليون جنيه غرامة على التخفيضات الوهمية

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حماية المستهلك يحذر: 2 مليون جنيه غرامة على التخفيضات الوهمية حماية المستهلك يحذر: 2 مليون جنيه غرامة على التخفيضات الوهمية

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قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك إيصال حجز لمن يشتري سيارة من المعرض حيث يُذكر فيه نوع السيارة ولونها والسعر لحظة موعد التسليم؛ يكون هذا الإيصال شامل جميع المواصفات؛ من أجل ضبط الأسواق لمصلحة التاجر والمستهلك.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن صاحب المعرض إذا لم يقم بتسليم السيارة لصاحبها عند الموعد المتفق عليه؛ فإنه يكون ملزمًا بدفع قيمة السيارة وفوائد المبلغ على الفترة التي انتظرها المشتري لاستلام المركبة.

وتابع أن صاحب المعرض إذا لم يقم بتسليم السيارة أو إرجاع قيمتها مضافًا إليها الفوائد؛ فإنه يجد نفسه أمام النيابة، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تأتي من أجل التزام التاجر بالمتفق عليه؛ وليس من أجل إخافته.

وأوضح أنه على المستهلك قراءة عقد البيع والحصول على فاتورة؛ مؤكدًا أنه إذا تعرض لأي أزمة بعد ذلك يأتي دور حماية المستهلك، لافتًا إلى أن بها 4.3 مليون سيارة تتحرك، مضيفًا: «المواصلات العامة فاضية»، لافتًا إلى تلقي الجهاز 170 ألف شكوى من المواطنين؛ تم حل نصفها.

ولفت إلى أن جهاز حماية المستهلك تلقى شكاوى عديدة عن التخفيضات الوهمية، مؤكدًا أن العقوبة المالية لهذه التخفيضات (الإعلان المضلل) 2 مليون جنيه، مرحبًا بمن يريد العمل في منظومة منضبطة، لافتًا إلى أن الأسعار الشاملة انضبطت في مجال المطاعم بالأسواق، وأن رضا الناس عن جهاز حماية المستهلك حاليًا 84%.

المصرى اليوم

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