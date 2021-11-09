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«حماية المستهلك»: وضع ملصق بسعر السيارات بدءًا من 15 نوفمبر الجاري

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«حماية المستهلك»: وضع ملصق بسعر السيارات بدءًا من 15 نوفمبر الجاري «حماية المستهلك»: وضع ملصق بسعر السيارات بدءًا من 15 نوفمبر الجاري

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قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز رصد ظاهرة الأوفر برايس وسيتم القضاء عليها بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مصانع السيارات خفضت إنتاجها إبان فترة أزمة كورونا؛ وذلك لسببين أولهما قلة العمالة وضعف القوة الشرائية.

ولفت أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه قد تحدث زيادة في السيارات، مشددا على أن الأوفر برايس غير مقبول .

وأوضح أن حلقات التداول في أي سلعة حتى السيارات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث إنها عبارة عن ( صندوق أسود ) وحلقة مفقودة .

وأشار إلى تفعيل قرار وضع ملصق بسعر السيارة بدءا من منتصف نوفمبر، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الضبطية القضائية على صاحب معرض السيارات إذا طلب أوفر برايس.

وأكد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك أن هناك 41 ألف معرض سيارات في ، مؤكدا أن جميعهم سوف يلتزم بوضع الملصق الذي يحتوي على سعر السيارة.

المصرى اليوم

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