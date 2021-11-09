توجيه تهمة القتل العمد مكرر لمنفذ جريمة الطعن بإربد

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جي بي سي نيوز :- قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، توقيف المشتبه به في قتل شخصين طعنا في إربد الاثنين، 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام الثلاثاء.

وقالت المديرية في بيان إن التوقيف جاء عن "تهم جناية القتل العمد مكرر مرتين وجناية الشروع بالقتل وجنحة حمل أداة تشكل خطرا على السلامة العامة".

والاثنين، قال الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي في بيان، إن "بلاغا ورد مساء اليوم (الاثنين) لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام شخص بطعن شخصين ووالدهما في وسط مدينه إربد إثر خلاف سابق بين الطرفين المتجاورين".

وأضاف السرطاوي حينها، أن "قوة أمنية تحركت على الفور للمكان، حيث تم مطاردة الجاني الذي لاذ بالفرار إلى أن ألقي القبض عليه وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة".