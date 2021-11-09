"خالد بن سلمان" يبحث مع وزير الدفاع العراقي تعزيز التعاون بالمجال الدفاعي

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ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك وسُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض اليوم بوزير الدفاع بجمهورية العراق جمعة عناد الجبوري.

وتفصيلا، جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الدفاعي بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي في بغداد العميد الركن ناصر بن طالب السعدون.

وحضر اللقاء من الجانب العراقي الشقيق قائد القوات البرية الفريق ركن قاسم محمد صالح ، وقائد القوات الجوية الفريق ركن شهاب جاهد علي، ومدير عام التسليح والتجهيز مازن زاير جاسم ، ومدير عام الموازنة والبرامج قيس محمد علي ، ومدير مكتب وزير الدفاع اللواء ركن محمود شاكر ناصر، ومدير التدريب العسكري اللواء ركن طارق عباس إبراهيم ، ومدير الإعلام والتوجيه المعنوي اللواء يحيى رسول عبدالله ، والملحق العسكري العراقي في الرياض العميد داود السامرائي، ومعاون الملحق العسكري العراقي في الرياض العقيد مازن الجبوري .