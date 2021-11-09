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المتضررون من انفجار الطالبية يناشدون للتدخل: نايمين في الشارع يا ريس ()

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المتضررون من انفجار الطالبية يناشدون السيسي للتدخل: نايمين في الشارع يا ريس (فيديو) المتضررون من انفجار الطالبية يناشدون للتدخل: نايمين في الشارع يا ريس ()

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ناشد الأهالي المتضررون من انفجار ماسورة غاز في منطقة الطالبية بالجيزة، الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح بالتدخل لحل مشكلتهم: «بننام في الشارع ياريس بقى لنا 3 أيام»، وقالوا إنهم يحتاجون إلى إعادة بناء منازلهم المتضررة، أو توفير لهم مساكن بديلة.

وكان الانفجار أدى إلى مصرع طفلين ورجل وزوجته «عجوزين»، فضلاً عن إصابة 4 آخرين.

وأجرت «المصري اليوم»، بثًا مباشرًا مع أهالي الضحايا، وكشفوا خلاله تفاصيل جديدة بشأن الواقعة.

وورد بلاغ بحدوث تسرب غاز وسماع دوي انفجار نتج عنه انهيار جزئي لحوائط 3 منازل في المنطقة.

المصرى اليوم

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