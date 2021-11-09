«استأصلوا أعضاءها التناسلية».. إحالة أوراق 5 أشخاص بينهم سيدة للمفتي ‏لقتلهم الطفلة فاطمة بعد اغتصابها في الدقهلية

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قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية ، الثلاثاء، إحالة أوراق 5 ‏متهمين بينهم سيدة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم ‏باختطاف واغتصاب وقتل الطفلة «فاطمة إبراهيم مصطفى عبدالله أبوالعلا 10 سنوات»، من منطقة حفير شهاب الدين التابعة لمركز بلقاس والتي ‏تم العثور على جثتها بالأراضي الزراعية بعد 15 يوم من اختفائها وتبين استئصال أعضائها التناسلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة – رئيس الدائرة السادسة ‏بمحكمة جنايات المنصورة، وحدد جلسة دور الانعقاد الثاني من شهر يناير عام 2022 للنطق ‏بالحكم.‏

وتعود الواقعة إلى 30 ديسمبر 2018 عندما تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مامور مركز شرطة الستاموني بورود بلاغ من إبراهيم ‏مصطفى عبدالله أبوالعلا 38 سنة، عامل زراعي، وصاحب محل مبيدات زراعية ومقيم قرية ‏‏«20 النقعة»، باختفاء ابنته فاطمة 10 سنوات، تلميذه بالصف الرابع الابتدائي أثناء عودتها من ‏درس خصوصي بقرية «22 النقعة» واتهم والد الطفلة ابن عمه «زوج شقيقته السابق» ويدعى ‏‏«عبدالله أبوالعلا»، 34 سنه عامل زراعي ومقيم بذات العنوان أنه وراء اختطاف ابنته بسبب ‏الخلاف بينه وبينه طليقته «شقيقة المبلغ» على قطعة ارض مساحتها 8 قيراط كان قد نقل ‏ملكيتها إليها ورفضت التنازل عنها له بعد الطلاق، وتم ضبطه وقتها ونفي قيامه باختطاف ‏الطفلة.‏

وفى يوم 14 يناير 2019 عثر مزارع أثناء توجهه لأرضه بقرية «21 النقعة» على جثة طفلة ‏وحولها عدد من الكلاب الضالة، وتبين بعد ذلك أنها للطفلة المختفية وعثر عليها مقيدة اليدين ‏وملقاه على وجهها وتم استئصال أعضائها التناسلية بآلة حادة‎.

وأكد التقرير المبدئي لتشريح الجثة أن الوفاة حدثت قبل العثور عليها بيومين فقط وأن سبب الوفاة ‏الخنق وان الطفلة تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة وهناك استئصال لأعضائها التناسلية لإخفاء ‏جريمة الاغتصاب والتخلص من السائل المنوي وتمكن الطب الشرعي من العثور على بقايا ‏للسائل في رحم الطفلة‎.‎

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا «عبدالله ابو العلا عبدالله ابو العلا»، 34 سنه عامل زراعى وأشقائه جوده، 38 سنه عامل زراعى، وعلى، 40 سنه، وشهرته عزوز، ومقيمون جميعا بقرية 20 النقعه، وأحمد السيد على العشرى، 20 سنه زوج ابنة شقيقة المتهم الأول «ومقيم قرية 30 بصار بالإضافة لسمسمه خالد فاروق على، ربة منزل، 19 سنه» زوجة المتهم الأول«.

وكشفت التحريات أن المتهم الأول كان متزوجا من بنت عمه «شقيقة والد الطفلة الضحية» وطلقها منذ فتره وتزوج من المتهمة الأخيرة إلا أنه حاول في الفترة الأخيرة إجبار زوجته الأولى على التنازل عن قطعة أرض مساحتها ٨ قيراط، كان قد نقل ملكيتها إليها قبل الطلاق إلا أن نجل عمه «والد الطفلة» منعه من ذلك فقاموا بالاتفاق فيما بينهم على اختطاف طفلته للانتقام منه وتهديده بالضغط عليه لإجبار شقيقته بالتنازل عن الأرض.

وإستعان المتهم الأول بالمتهمة الرابعة لإخفاء الطفلة لديها لحين مساومة والدها إلا انه بعد القبض على زوجها واخلاء سبيله وجدوا صعوبة للتفاوض مع الأب بعد ابلاغه للشرطة باختفاء نجلته فقرروا التخلص منها وقام المتهم الرابع باغتصاب الطفلة ثم خنقوها وعندما خاف من اكتشاف أمرهم قاموا باستئصال منطقة عضوها التناسلي لإخفاء جريمة الاغتصاب حتي لاتصل الشرطة إليهم.

وبتقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين جميعا وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعه وارشدوا عن مكان السلاح المستخدم في تقطيع المنطقة التناسلية من الطفلة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهم ثم أحالتهم لمحكمة الجنايات والتي قضت بمحكمها السابق.