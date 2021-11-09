«البحوث الفلكية»: مرصد القطامية يضم أكبر تلسكوب في العالم العربي والشرق الأوسط

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مرصد القطامية الفلكي يقع على بعد 80 كم تقريبًا من وسط العاصمة «القاهرة» في اتجاه مدينة السويس (طريق العين السخنة) فوق جبل يرتفع 468 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

وأشار المعهد إلى أن مرصد القطامية تأسس عام 1964 كإمتداد لمرصد حلوان الذي أنشئ عام 1903 وهو من أقدم المعاهد البحثية في مصر والشرق الأوسط.

ويتميز الموقع بصفاء السماء معظم أيام السنة (أكثر من 220 ليلة صافية)، ويضم المرصد تلسكوب كبير بمرآة قطرها 1.88 متر وهو أكبر تلسكوب في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.