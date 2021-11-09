أخبار عاجلة

اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا -
إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا -
مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو) -
بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج -
تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي» -
الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3) -
أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون" -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«البحوث الفلكية»: مرصد القطامية يضم أكبر تلسكوب في العالم العربي والشرق الأوسط

Print
«البحوث الفلكية»: مرصد القطامية يضم أكبر تلسكوب في العالم العربي والشرق الأوسط «البحوث الفلكية»: مرصد القطامية يضم أكبر تلسكوب في العالم العربي والشرق الأوسط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مرصد القطامية الفلكي يقع على بعد 80 كم تقريبًا من وسط العاصمة «القاهرة» في اتجاه مدينة السويس (طريق العين السخنة) فوق جبل يرتفع 468 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

وأشار المعهد إلى أن مرصد القطامية تأسس عام 1964 كإمتداد لمرصد حلوان الذي أنشئ عام 1903 وهو من أقدم المعاهد البحثية في والشرق الأوسط.

ويتميز الموقع بصفاء السماء معظم أيام السنة (أكثر من 220 ليلة صافية)، ويضم المرصد تلسكوب كبير بمرآة قطرها 1.88 متر وهو أكبر تلسكوب في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفير الصومالي يثمن دور مصر الرائد في بناء القدرات الأفريقية لصنع السلام وتسوية النزاعات

السفير الصومالي يثمن دور مصر الرائد في بناء القدرات الأفريقية لصنع السلام وتسوية النزاعات

محمد نصر يكشف لـ«المصري اليوم» المتسبب في خطأ اسم «إيمان عاشور»

محمد نصر يكشف لـ«المصري اليوم» المتسبب في خطأ اسم «إيمان عاشور»

«انت الحظ» لـ عمرو دياب الأولى على قوائم استماع «أنغامي» في مصر والوطن العربي

«انت الحظ» لـ عمرو دياب الأولى على قوائم استماع «أنغامي» في مصر والوطن العربي

فنان مصري يسافر إلى فلسطين للمشاركة في احتفالية «القدس في عيون الأحرار»

فنان مصري يسافر إلى فلسطين للمشاركة في احتفالية «القدس في عيون الأحرار»