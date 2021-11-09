«أوسكار أرض الفنون» للفنون التشكيلية يفتتح فعالياته الأسبوع المقبل

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تشهد ساقية الصاوي في ١٤ نوفمبر المقبل افتتاح معرض أوسكار أرض الفن الدولي للفنون التشكيلية، في تمام الساعة السادسة مساء، والذي تنظمه مؤسسة أرض الفن برئاسة الفنان حسن طه كريم.

ويشهد الحدث مشاركات متعددة من فنانين عرب وأجانب ويقوم الملتقى بتكريم عدد كبير من الفنانين العرب والأجانب من بينهم ضيوف الشرف.

يشارك في الملتقي كل من: الدكتور سعود الفرج. من دولة الكويت الأستاذ المحاضر بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومصمم ديكور داخلي ومسرحي ومؤسس معهد الفنون الجميلة عضو الرابطة الدولية للفنون بباريس، د. أزهر داخل محسن دكتوراه فلسفة الفنون التشكيلية، الأستاذ في كلية الفنون بجامعة البصرة من جمهورية العراق، د حمدي عبدالله الأستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان والعميد الأسبق للكلية من جمهورية مصر العربية.

الفنان التشكيلي حسن الملا من دولة قطر الأستاذ عضو مؤسس للجمعية القطرية للفنون التشكيلية وأمين المرسم الحر بوزارة الإعلام.

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