مسرح عرائس هناهينو وتلقائية توشكي بالمسرح المتنقل في أسوان

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في فعاليات المسارح المتنقلة بعزبة البوستة بالسباعية شرق الحجز بحرى، من خلال فرع ثقافة برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لاقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تضمنت ثاني أيام الفاعليات محاضرة بعنوان محاضرة «دور الثقافة في تصحيح المفاهيم الخاطئة» ألقاها دكتور سيد الدالى، حيث أشار إلى أن ما تشهده البلاد في الفتره الاخيرة من صراع فكرى وصراعات في المفاهيم الخاطئة، ادت إلى زرع نواة للتطرف فكان لزاماً تصحيح هذه المفاهيم من خلال قصور الثقافة خاصة لدى الشباب الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل بل هم كل الحاضر وكل المستقبل، لتقودهم بعمليات تنوير وتبصير من خلال الندوات والمحاضرات التثقيفية لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تراود فكر الشباب والعمل على نشر روح الانتماء للوطن وكيفية الحوار وادابه والمعايشة من الاخر، إلى جانب إستكمال الورشة الفنية «تابلوهات قشرة خشب» للفنانة منى يونس، ومعرض كتب لاصدارت الهيئة.

ثم أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء داليا أحمد بقصيدة «قال الفتى»، وهدى الاسد«تسارع الذئاب، البارحة»، وهانى فتحى «أنا مش حاوي».

وقدم عرض لمسرح عرائس «هناهينو» للفنان هانى فهمى وقدم فقرات «الشيخ عرفه»تنورة«، بكار، تايجر» وتم أكتشاف مواهب من أطفال وأهالى القرية في «الغناء، إلقاء الشعر، الانشاد، العزف، الربابة».

وفي الختام قدم عرض لفرقة توشكي التلقائية بقيادة محمد شريف قدمت مجموعة من التابلوهات الأسوانية والنوبية.