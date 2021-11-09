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مسؤول: ماكرون يأسف لسوء الفهم الناجم عن تصريحاته حول الجزائر

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مسؤول: ماكرون يأسف لسوء الفهم الناجم عن تصريحاته حول الجزائر مسؤول: ماكرون يأسف لسوء الفهم الناجم عن تصريحاته حول الجزائر

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قالت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن الإيليزيه مساء يوم الثلاثاء إن الرئيس إيمانويل ماكرون يأسف للخلافات وسوء التفاهم مع الجزائر، مؤكدا أنه يحترم الأمة الجزائرية وتاريخها.

وصرح أحد المستشارين خلال مؤتمر صحفي خصص للمؤتمر حول ليبيا الذي نظم يوم الجمعة 5 نوفمبر في باريس «يأسف رئيس الجمهورية للجدل وسوء الفهم الذي تسببت فيه التصريحات الواردة وإنه شديد التعلق بتطور العلاقة بين فرنسا والجزائر».

وأضاف المصدر نفسه أن الرئيس الفرنسي يتمنى مشاركة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في «مؤتمر ليبيا» المقرر عقده في باريس بعد يومين.

وأكد الإليزيه أن الرئيس ماكرون يحترم الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر ويريد للعلاقات الثنائية أن تتطور لصالح الشعبين الجزائري والفرنسي، للاستجابة للتحديات الإقليمية الكبرى بدءا بليبيا.

المصرى اليوم

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