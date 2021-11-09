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جمال شعبان: قد يكون مؤشر للإصابة بمرض الضغط

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جمال شعبان: الكرش قد يكون مؤشر للإصابة بمرض الضغط جمال شعبان: قد يكون مؤشر للإصابة بمرض الضغط

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قال الدكتور جمال شعبان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة للصحة والتنمية المستدامة، وعميد معهد القلب السابق، إن هناك سلسلة كبيرة من الشباب الصغير يحصل على علاج لمرض الضغط، وهذا الأمر وراثي، معقبا: «لو عند والدك أو أخوك الكبير عنده ضغط، فخلي بالك ممكن يكون عندك ضغط دم».

وتابع «شعبان»، خلال حواره ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة للكشف عن الضغط قبل أن يتعرض الشخص للصداع، معقبًا: «فتش عن الضغط قبل أن يفتش عنك».

ولفت إلى أن قد يكون مؤشر للإصابة بمرض الضغط، مشيرًا إلى أن الكرش مقدمة لأمراض القلب، وتراجع القوة والفحولة الجنسية، معقبا: “مشكلة مصر إن الكرش في بعض المناطق عزوة”.

وأشار إلى أن هناك العشرات من الأدوية الخاصة بضغط الدم، والطبيب يقوم بوصف الدواء المناسب لكل شخص بعد الاطلاع على ضغطه وإصابة بالأمراض المختلفة، متابعًا: «الدواء اللي ينفع جاري، مش هينفعني».

المصرى اليوم

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