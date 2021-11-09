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المتحدث الرسمي لـ«إحلال المركبات»: جار العمل على دراسة ضم التكاتك للمبادرة

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المتحدث الرسمي لـ«إحلال المركبات»: جار العمل على دراسة ضم التكاتك للمبادرة المتحدث الرسمي لـ«إحلال المركبات»: جار العمل على دراسة ضم التكاتك للمبادرة

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قال طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إن مجلس الوزراء وجه في يونيو الماضي بدراسة إمكانية ضم التكاتك إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، على أن يتم منح أصحابها سيارات ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال «عوض» في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، إنه لم يتم حتي الآن الانتهاء من الدراسات المطلوبة والتي يقوم عليها عدد من الوزارات، لافتا إلى أنها تسير في اتجاهين، الأول يتعلق بوضع اطار قانوني للتوكتوك من خلال السماح بترخيصها في إدارات المرور كمركبة لنقل الركاب، حتي يتسنى إدراجها ضمن المبادرة، والأمر الثاني هو الانتهاء من الإجراءات المطلوبة للسماح بترخيص العربات الميني فان العاملة بالغاز في إدارات المرور كوسيلة لنقل الركاب.

وأضاف أن وزرات الداخلية والتنمية المحلية والصناعة تقوم على دراسة هذا الملف بشكل متكامل، وفور الانتهاء من الدراسة بما فيها الأعداد المتوقع احلالها والأوراق المطلوبة لثبوت الملكية لأصحابها، وغيرها من الإجراءات ستقوم وزارة المالية بوضع تصور للتكلفة المطلوبة لتنفيـذ الخطة والتشاور مع الجهات المصرفية لتوفير التمويل المطلوب للملاك التكاتك للحصول على مركبات ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي.

المصرى اليوم

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