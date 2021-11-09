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البريد المصرى يحقق 3 مليارات جنيه فائض ميزانية عن العام المالي 2020/2021

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البريد المصرى يحقق 3 مليارات جنيه فائض ميزانية عن العام المالي 2020/2021 البريد المصرى يحقق 3 مليارات جنيه فائض ميزانية عن العام المالي 2020/2021

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قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد ميزانية العام المالى 2020/2021 بصافى فائض بلغ 3 مليارات و183 مليون جنيه.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان، الثلاثاء، إن الهيئة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع خلال العام المالى الماضى بدعم مستمر من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث إن هذا الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه يعد طفرة كبيرة في أداء ومؤشرات البريد المصرى على كافة المستويات، حيث إن الهيئة حققت 3 مليارات و183 مليون جنيه صافى أرباح بمعدل نمو صافى الربح وصل إلى 51٪ بإجمالى إيرادات للخدمات يصل إلى ٣ مليارات و394 مليون جنيه بمعدل نمو 5٪ في إيرادات الخدمات وبلغت إيداعات صندوق التوفير 264 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة لخطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لإحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات والخدمات وطفرة تكنولوجية كبيرة تؤكد على تواجد الهيئة بالسوق المصرية وتعزز قدرتها على المنافسة، مشيدًا بجهود العاملين وتفانيهم في العمل للارتقاء بهيئتهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح فاروق أن تنفيذ تلك الخطة الطموحة والعمل الجاد والاستثمار الأمثل لأصول الهيئة وميكنة كافة العمليات التشغيلية وتطبيق التحول الرقمى والشمول المالى أدت إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات وتحسين جودتها، كما أن الاستثمار في العنصر البشرى، وهو العنصر الأهم في هذه المنظومة عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، كل ذلك كان له الأثر الكبير في زيادة فرص الهيئة في السوق المصرية، حيث تم التعاقد مع العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات لأول مرة منذ فترة طويلة، وتم استرداد ثقة العملاء والحصة التي تستحقها الهيئة من السوق المصرية.

وأشار إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتطبيق التحول الرقمى والشمول المالى وميكنة كافة الإجراءات وتزويد المنافذ بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية كل ذلك كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعاملين والعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية مما أدى إلى تعظيم الإيرادات وتحقيق طفرة كبيرة في أداء البريد المصري.

المصرى اليوم

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