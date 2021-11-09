خبراء: التوسع في استخدام المدفوعات الرقمية انعكاس طبيعي للتحول الرقمي

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أكد خبراء التكنولوجيا المالية أن المدفوعات الرقمية أصبحت واحدة من أهم مجالات التركيز في إطار التحول الرقمي المصري.

ودعا الخبراء خلال فعاليات معرض كايرو آى سي تي إلى زيادة التركيز على استخدام التكنولوجيا في كل الخدمات حيث باتت المدفوعات غير النقدية واحدة من أهم المجالات التي تشهد نموًا كبيرًا.

وقال أحمد تركى، مدير العمليات في شركة إى كاردز، إحدى شركات إى فينانس، إن التوجه الحالى يركز بصورة كبيرة على التكنولوجيا المالية، وتغييرها لطريقة إدارة الملفات المالية.

وأضاف أن «إى كاردز» أصبحت تتعاون مع العديد من الجهات، مثل الجامعات والنوادى لتحويل بطاقات الهوية إلى بطاقات مدفوعات.

ومن جانبه قال أيمن بدر، مدير الفروع بالبنك الأهلى المصرى، إن الفترات السابقة كانت المدفوعات تحتاج تنقلا كبيرا بين أماكن متعددة، مشيرا إلى أن التطور خلال العشر سنوات الماضية كان مذهلا، وفى مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان أكثر من مذهل.

وأكد بدر على ضرورة التركيز على أربعة محاور هي البنية التحتية، ووعى المواطن، والأمن السيبرانى، وتحليل البيانات، بما يحقق تطورا خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن المدفوعات الرقمية في مصر سجلت 170 مليارا، بحوالى 2% فقط من الناتج القومى الإجمالى في مصر، مشيرا إلى أن العمليات التجارية سجلت 80 مليار جنيه منذ بداية العام، في حين سجلت العمليات التجارية الإلكترونية عالميا 6.5 تريليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام.

وأضاف أن البنك يستحوذ على 14.5 مليون كارت مدفوعات من إجمالى 52 مليون كارت، كما يستحوذ على 30 ألف نقطة دفع ضمن مبادرة البنك المركزى من إجمالى 100 ألف نقطة، مؤكدا أن واحدا من أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمى هو مقاومة التغيير. ومن جانبه أشار أسامة حرفوش، مدير إحدى شركات التجارة الإلكترونية، إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط سجل ٧١ مليار دولار في ٢٠٢١ مقارنة بـ ٤١ مليارا في ٢٠١٩، لافتا إلى أن ذلك دفع كل الشركات إلى أن تصبح تطبيقا جامعا Super App يقدم كافة الخدمات عبر منصة موحدة، سواء الدفع أو تحصيل الفواتير أو الشراء.