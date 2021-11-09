الأردن.. لا توجه لإلغاء الكمامة في الأماكن العامة

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جي بي سي نيوز :- قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إنه لا يوجد أية توجهات لإلغاء الزامية الكمامة في الأماكن العامة وحصرها بالأماكن المغلقة.

وأضاف البلبيسي ، أنّ العديد من الدول التي تراجعت عن الإجراءات الوقائية كالكمامة عادت مجددا لفرضها مثل هولندا.

وعن الوضع الوبائي، أكّد البلبيسي أن جميع المؤشرات الوبائية تدل على الارتفاع التدريجي مع الإشارة إلى أن الحالات المتواجدة في المستشفيات لا ترتفع بارتفاع الإصابات؛ لذا الوضع الوبائي مطمئن لكن بحذر.

وأضاف البلبيسي، أن القدرة الاستيعابية في المستشفيات لازالت جيدة بالرغم من الارتفاع التدريجي على المؤشرات الوبائية، لافتا إلى أن نسبة إشغال أسرة العزل في المملكة تبلغ 15 بالمئة و30 بالمئة لأسرة العناية الحثيثة و13% لأجهزة التنفس.

وبيّن أن الأسبوع الوبائي الأخير، المنتهي الجمعة الماضية، سجل 12500 إصابة بفيروس كورونا، ونسبة فحوصات إيجابية 5.5%، بينما بلغت عدد الإصابات في الأسبوع الذي سبقه 10500 إصابة بالفيروس و4.87% إيجابية الفحوصات.

وأكد على ضرورة وجود إجراءات وقائية بالتعاون مع المواطن والأجهزة الرقابية التي يتوجب عليها تشديد الرقابة بشأن ارتداء الكمامة وتلقي المطاعيم.

ولمست وزارة الصحة، وفق البلبيسي، انخفاض الإقبال على تلقي المطاعيم من أسبوع لآخر؛ إذ سجل الأسبوع الوبائي الأخير 100 ألف جرعة لقاح، فيما سجل الأسبوع الذي سبقه 130 ألف جرعة.

وأوضح أنّه على الحكومة تشديد الرقابة للإجراءات الوقائية في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الالتزام بارتداء الكمامة والإقبال على تلقي المطاعيم الحل الأمثل للتقليل من فرص زيادة الحالات.

ووصف البلبيسي نسبة الالتزام بارتداء الكمامة في المجتمع “شبه معدومة”.

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