مران الاسماعيلي..حضور اللجنة الفنية..والعجوز يصحح أخطاء اللاعبين

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج الإعداد لمباراة الزمالك، المقرر لها ١٩ نوفمبر الجاري، على ستاد الإسماعيلية، في رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز .

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية أبرزها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة بجانب سرعة التحول من الدفاع للهجوم .

وتطرق المران لتدريبات على التسديد بينما خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة سيد توفيق مدرب الحراس.

وحرص أعضاء اللجنة الفنية برئاسة حماده المصرى على متابعة المران من خارج الخطوط قبل أن يجتمع المصرى مع خالد القماش مدير قطاع الناشئين لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من قبل أحمد العجوز، المدير الفني، من أجل تصحيح الأخطاء وسط حالة من الاصرار لدى جميع أعضاء الفريق .