«الكهرباء» تنفي قطع التيار عن النادي الاسماعيلي.. وتطالب بسرعة سداد الفاتورة

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نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجود نيه لقطع التيار الكهربائي عن نادي الاسماعيلي، لافته إلى أن هناك مباحثات مع إدارة النادي لجدولة الديون المتراكمة على النادي طيلة الثلاث سنوات الماضية.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء «المصري اليوم» إن مديونية النادي بلغت اكثر من ٤ مليون جنيه لافته إلى انه تمت مخاطبة إدارة النادي لأكثر من مره لسرعة سداد المبالغ المستحقة.

وطالب المصدر جميع الهيئات والمؤسسات بسرعة سداد فواتير الكهرباء حتى تتمكن الوزارة من القيام بالالتزامات المستحقة عليها أيضا، ولضمان استمرار الخدمة بالشكل الجسد.

وكان المهندس يحي الكومي رئيس نادي الاسماعيلي أشار في تصريحات له إلى أن شركة الكهرباء ستقوم بفصل التيار الكهربائي في حالة عدم دفع فاتورة الكهرباء الخاصة بالنادي.