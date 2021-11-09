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جمعية رجال الأعمال المصريين: ميكنة الضرائب والجمارك رفعت تصنيف كوجهة للاستثمار

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جمعية رجال الأعمال المصريين: ميكنة الضرائب والجمارك رفعت تصنيف مصر كوجهة للاستثمار جمعية رجال الأعمال المصريين: ميكنة الضرائب والجمارك رفعت تصنيف كوجهة للاستثمار

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أكد مهند طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروعات التحول الرقمي والميكنة في الضرائب والجمارك أثرت إيجابيًا على تصنيف كوجهة جاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح لوزير المالية الدكتور محمد معيط، مع رموز مجتمع الأعمال وشركاء التنمية خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: «كل الشكر والتقدير لوزير المالية على إدارة هذه المنصة الحوارية وحرصه على لاستماع إلى مجتمع الأعمال، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم التي تتسق مع ما تشهده المنظومتان الضريبية والجمركية من تطوير شامل ومتكامل وإنجاز غير مسبوق بكل المقاييس، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من التعامل المرن في صادرات الحاصلات الزراعية التي تتعرض للتلف».

فيما قال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يعد نقلة كبيرة في مجال الجمارك، حيث ينهى العديد من المشكلات التي تواجه عملية دخول الشُحنات للموانئ، ومنها سداد قيم مرتفعة ثمنًا للأرضيات في انتظار الإفراج عن البضائع، ويسهم في تيسير حركة التجارة، لافتًا إلى أهمية تحفيز الشركات على استخدام نظام الإفراج المسبق.

المصرى اليوم

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