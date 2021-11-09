بالتزكية.. فوز 11 مرشحًا في انتخابات غرفة الصناعات النسيجية

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أعلنت اللجنة القانونية المشرفة على انتخابات غرفة الصناعات النسجية اليوم الثلاثاء فوز 11 مرشحًا بمجلس إدارة انتخابات الغرفة بالدورة الجديدة. 2021-2025

وضمت قائمة الفائزين على فئة المنشآت الكبيرة 4 مرشحين هم، محمد المرشدي عن شركة المرشدي للغزل والنسيج، ومحمد أبوالفتوح عن شركة الشرق المصرية لصناعة المنسوجات، ومحمود محمد محمد الفوطي عن شركة فوطيتكس للصناعات النسيجية، وسمير سامي رياض عياد، عن شركة الصباغة والمنسوجات المصرية.

وتضمنت قائمة مرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 4 مرشحين كلا من سيد البرهمتوشي عن مصنع انترناشونال تكستيل، وعبدالغني عامر عن شركة الشرق الأوسط لصناعة الملابس الجاهزة والنسيج، وإسلام حمدي حمدي أبوالعنين عن مصنع الرحاب للملابس الجاهزة والاستيراد والتصدير، ومحمود الشامي عن شركة نيوترند للصناعات النسيجية.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 3 مرشحين وهم أحمد الشعراوي عن مصنع فوكس لصناعة الملابس الرياضية، وعيسى الفقي عن مصنع الأمام للنسيج، ومحمد نجيب عن شركة التضامن الأخوي للمنسوجات الحديثة.

تعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا للنظام الانتخابي الجديد بقانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية والتي يعتمد على تقسيم مجالس إدرات الغرف الصناعية إلى ثلاث شرائح وفقا لرأسمالها المستثمر بحيث تكون الكبيرة فوق 200 مليون جنيه والمتوسطة من 200 مليون حتي 50 مليون جنيه، والصغيرة اقل من 50 مليون جنيه، ويمثل كل فئة أربعة أغضاْ في مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن تتولي وزيرة التجارة والصناعة تعيين العضو المتبقي في قائمة الممثلين لفئة المنشأت الصغيرة.