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غرفة التجارة الأمريكية: اهتمام متزايد من مستثمرى الولايات المتحدة بدراسة الفرص في

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غرفة التجارة الأمريكية: اهتمام متزايد من مستثمرى الولايات المتحدة بدراسة الفرص في مصر غرفة التجارة الأمريكية: اهتمام متزايد من مستثمرى الولايات المتحدة بدراسة الفرص في

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قال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إننا وجدنا تجاوبًا مشكورًا من وزارة المالية في التعامل السريع والمرن مع ما تعرضنا له من تحديات في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يحمل دلالات مهمة بقناعة حقيقية لدى الوزارة بأن مجتمع الأعمال هم «شركاء النجاح» في تطبيق أي منظومة إلكترونية متطورة.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح لوزير المالية، محمد معيط، مع رموز مجتمع الأعمال وشركاء التنمية خلال المؤتمرالذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى، رئيس مصلحة الضرائب العقارية،

اضاف رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة في القاهرة، أن المسئولين بوزارة المالية استطاعوا حل المشاكل التي واجهتنا، واحدة تلو الأخرى، موضحا أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بالولايات المتحدة الأمريكية بدراسة فرص الاستثمار في في ظل ما لمسوه من إصلاحات وسياسات خلقت بيئة محفزة للأعمال وخلق قطاعات تنموية جاذبة للاستثمار.

المصرى اليوم

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