غرفة الحبوب: المشروع القومي للصوامع نجح في الحفاظ على الكميات المهدرة من الأقماح

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أكد عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، الثلاثاء، إن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين الأقماح، -ضمن المشروع القومي للصوامع-، ساهم في الحفاظ على سلامة وتخزين الأقماح، في ظل نجاح وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحي، في تأمين مخزون استراتيجي للأقماح يتجاوز الـ 5 أشهر.

وأضاف «السلامونى»، في بيان، الثلاثاء، أن المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الدولة زاد من السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لـ3.4 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية،‪ ‬حيث نستهدف زيادة الاستثمارات في إنشاء الصوامع الحديثة وفقا للمواصفات العالمية خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة السعة التخزينية للأقماح.

وأشار «السلامونى» إلى أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر كما أن وضع وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا حجر الأساس لإنشاء صومعة جديدة بسعة تخزينية تصل لـ100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي من الأقماح بالصوامع الحديثة المتطورة.