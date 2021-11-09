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«المنزلاوى»: «الصناعة» تتطلع إلى برامج تحفيزية لتعميق الإنتاج المحلي

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«المنزلاوى»: «الصناعة» تتطلع إلى برامج تحفيزية لتعميق الإنتاج المحلي «المنزلاوى»: «الصناعة» تتطلع إلى برامج تحفيزية لتعميق الإنتاج المحلي

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أكد مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مجتمع الأعمال يتفهم بمسئولية وطنية أي تحديات طبيعية قد تواجهه عند بدء تطبيق الأنظمة الإلكترونية الجديدة، خاصة أننا نرى كل يوم انطلاقة قوية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى من خلال ميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ بما يسهم في التيسير علينا وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو يستوجب توجيه الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية على ما يبذله من جهود كبيرة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

أعرب المنزلاوى، خلال حوار مفتوح لوزيرالمالية مع رموز مجتمع الأعمال وشركاء التنمية خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تطلعه إلى المزيد من البرامج التحفيزية لقطاع الصناعة في ؛ لتعميق الإنتاج المحلى.

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