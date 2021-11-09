الملك يحضر حفل إطلاق المجلس الاستشاري الدولي لتطوير الأراضي المجاورة للمغطس

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جى بي سي نيوز :- حضر جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، حفل إطلاق المجلس الاستشاري الدولي لتطوير الأراضي المجاورة لمنطقة المغطس.

وسيعمل المجلس، الذي تأسس العام الماضي، على تقديم رؤية استراتيجية لتطوير الموقع كمقصد للحج المسيحي، من خلال تعزيز البنية التحتية لاستيعاب الحجاج والزوار من جميع أنحاء العالم، وإنشاء قرية للحجاج تتضمن فنادق وأماكن لإقامة الاحتفالات الدينية، فضلا عن تطوير مشاريع زراعية وحدائق في المناطق المجاورة.

وتم تشكيل المجلس الاستشاري للإشراف على موقع تطوير المغطس، في إطار الحرص على حماية الموقع المدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" للتراث العالمي.

ويضم المجلس الاستشاري خبراء من جميع أنحاء العالم في مجالات السياحة والثقافة والتنمية والضيافة والتراث وغيرها، ما يساهم في تقديم النصح والإرشاد من منظور استراتيجي ليكون موقع المغطس مقصدا سياحيا عالميا.

ويعد موقع عمّاد سيدنا عيسى المسيح، عليه السلام، (المغطس)، الواقع على الضفة الشرقية لنهر الأردن، أحد أكثر الأماكن قداسة على وجه الأرض لجميع المسيحيين، ويستقبل الحجاج المسيحيين من جميع الطوائف ، وفق بترا .

وحضر حفل الإطلاق سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس، وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة الخيرية غير الربحية لتطوير الأراضي المجاورة لمنطقة المغطس، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في عمان.