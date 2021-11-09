مذكرة تفاهم بين مجموعة موانئ أبو ظبي والمجموعة المصرية للمحطات

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وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض التابعة لوازرة النقل، بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري وتعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم.

وجاء التوقيع على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي الرابع للنقل اللوجيستي الذكي والشرق الأوسط وأفريقيا «-Trans 2021 MEA» الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم التوقيع بحضور وزير النقل المصري الفريق المهندس كامل الوزير، وسيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي.

وتنص المذكرة على قيام مجموعة موانئ أبوظبي باستطلاع الفرص الاستثمارية وإجراء دراسات الجدوى اللازمة ودراسة السوق المحلية المتعلقة بتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، الأمر الذي سيعزز قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية بالمنطقة، ويسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة مع دول الخليج العربي وشرق آسيا وأفريقيا لخدمة منطقة المثلث الذهبي وصعيد مصر، والمساهمة في تعزيز قدرة جمهورية مصر العربية على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المماثلة.

وعبر سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، عن سعادته بهذا التعاون مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغ ارض، حيث يأتي هذا التوقيع في إطار إلتزام مجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز الروابط التجارية مع الدول العربية الشقيقة، وحرصها على ترسيخ حضورها الإقليمي والعالمي بصفتها محركاً ارئداً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية العالمية».

وقال: «الموقع الاستراتيجي لميناء سفاجا المطل على البحر الأحمر يجعله من الموانئ القادرة على تأدية دور ملموس في سلسلة التوريد العالمية، ونحن على يقين من أن التعاون الذي انطلق اليوم سيعود بالنفع الكبير على الجانبين نظرا لأنه يجمع بين ً الخصائص المتميزة لميناء سفاجا والخب ارت الواسعة التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي في إدارة وتشغيل المحطات البحرية إلى جانب إمكانياتها الهائلة والتي تسهم في تقديم خدمات متكاملة على امتداد كامل سلسلة التوريد».