وليد صلاح الدين: أختلف مع بيان الأهلي بشأن حكم مباراة «القمة»

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عارض وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بإصدار بيان ضد حكم مباراة «القمة» الأخيرة محمد عادل.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 خلال مباراة القمة الأخيرة والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي 5 نوفمبر، في اطار الجولة 3 من الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي ادارها تحكيميًا طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد عادل.

وكان عادل قد صرح بأنه شعر بتوتر لاعبي الزمالك بعد تقدم الأهلي بثلاثية، وحرص على احتواء لاعبي الأبيض، رغم سهولة منحهم البطاقات.

وأصدر الأهلي بيان جاء فيه: «عبرت الإدارة عن انزعاجها الشديد من التصريحات، ويدرس محمود الخطيب الموقف كاملا لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي».

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات إذاعية صباح اليوم: «أختلف بشدة مع بيان الأهلي، وأرى أن تصريحات الحكم تم تفسيرها بشكل غير صحيح».

وأضاف: «تحرك الأهلي غير منطقي وبه مبالغة كبيرة، خاصة أن النادي حقق الفوز بنتيجة 5-3».

وتابع: «الحكم يقصد أنه فرض السيطرة على اللقاء، ولم تحدث أي مشاكل داخل الملعب، ولذلك تحرك الأهلي ضده غير منطقي».

وأختتم: «كما أنه أنذر أحمد سيد زيزو وطارق حامد بعد التدخلات القوية في أرض الملعب، ولم يتغاض عن احتساب الأخطاء».