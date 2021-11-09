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جى بي سي نيوز - عُقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاثنين اجتماع بحضور وزراء الزراعة المهندس خالد الحنيفات والمالية الدكتور محمد العسعس والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والأمناء والمدراء العامين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وممثلي القطاعين التجاري والصناعي لمتابعة المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية والتموينية ومناقشة ما يمكن اتخاذه من إجراءات للمحافظة على استقرار الأسعار محليا في ضوء ارتفاعات أسعار المنتجات عالميا وارتفاع أجور الشحن.

ويأتي الاجتماع تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالعمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل انسيابية وصول السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي وتقديم الدعم للقطاع الخاص بما يُسهم في تخفيف الكلف وانعكاس ذلك على استقرار الأسعار .

وقدم الشمالي شكر الحكومة للقطاعين التجاري والصناعي على تعاونهما المستمر لتوفير احتياجات السوق من مختلف السلع التموينية وغيرها وهو ذات الدور المطلوب للفترة المقبلة والمحافظة على استقرار الأسعار ذلك ان القطاعين لعبا دورا مهما في ادامة تزويد السوق بالسلع في فترة كورونا ولم يسجل نقص في أية سلعة.

وأكد الشمالي أهمية المحافظة على استقرار الأسعار محليا هذه الفترة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بيد أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتخفيض كلف السلع المستوردة وتسريع إجراءات التخليص عليها إضافة الى دراسة اتخاذ إجراءات أخرى بهذا الشأن.

وقال أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تراقب بشكل يومي واقع السلع في السوق المحلي والمتغيرات التي تطرأ على الأسعار عالميا وتعمل بتشاركية مع القطاعين التجاري والصناعي لأجل الحد من انعكاسات الارتفاعات العالمية على السوق المحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيض الكلف على المستوردين والمنتجين المحليين .